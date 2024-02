Sassuolo-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Alle 18:30 andrà in scena il recupero della 21a giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli, con la squadra partenopea che vola a Sassuolo per trovare i primi tre punti della gestione Calzona e per rilanciarsi timidamente nella corsa all’Europa. Il neo-allenatore del Napoli si affida ai suoi fuoriclasse in questa sfida delicatissima anche per i neroverdi, alla ricerca di punti salvezza dopo il cambio in panchina, ora presieduta da Bigica, alla sua prima in A.

Torna Berardi in panchina per il Sassuolo, recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese.

Probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Ferrari, Kumbulla, Doig, Henrique, Thoverstd, Volpato, Bajrami, Laurientè, Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Toljan, Missori, Racic, Mulattieri, Castillejo, Lipani, Obiang, Defrel, Ceide, Berardi. All: Bigica

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Mazzocchi, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Dendoncker, Traoré, Lindstrom, Raspadori, Simeone). All: Calzona