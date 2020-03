Sci, cancellate gare Aare: la Brignone vince la Coppa del Mondo

Sci la Brignone vince la Coppa del Mondo

Sci Brignone Coppa del Mondo | Federica Brignone è nella storia dello sport italiano. La cancellazione da parte della Federazione Internazionale dello Sci delle gare di Coppa del mondo in programma questo fine settimana ad Aare in Svezia a seguito della pandemia del Coronavirus, consente alla sciatrice valdostana di alzare al cielo la sfera di cristallo. Brignone diventa la prima sciatrice azzurra a vincere questo importante e prestigioso trofeo.

Cancellate le gare di Aare

Il Comitato Organizzatore delle gare di Are ha comunicato ufficialmente nel corso della riunione che si tiene quotidianamente fra i capi squadra la cancellazione di tutto il programma che prevedeva la disputa di uno slalom parallelo, un gigante e uno slalom. Che le cose andassero in questa direzione lo si è capito già dalla tarda mattinata, quando il governo svedese ha annunciato il divieto di manifestazioni sportive con oltre 500 persone. Lo stop definitivo è arrivato nel corso del tardo pomeriggio, dopo che un addetto alle piste proveniente dalle gare maschili di Kvitfjell ha accusato uno stato febbrile che ha indotto l’organizzazione e la Federazione Internazionale a prendere questa decisione. “Un addetto che comunque, non ha avuto in nessun modo alcun contatto con i componenti della delegazione italiana, siano essi tecnici o atleti – precisa la Federsci – tutti tenuti sotto controllo quotidianamente dalla Commissione Medica FISI, che precauzionalmente hanno mangiato per l’intero periodo di residenza a Are nelle proprie camere, e senza alcun contatto con gli altri addetti”

I trionfi azzurri nella Storia

Con la chiusura ufficiale della Coppa del mondo, l’Italia può sorridere per il primo successo femminile nella storia di Federica Brignone che si aggiunge a quelli ottenuti da Piero Gros, Gustav Thoeni e Alberto Tomba in campo maschile. La valdostana, che nel corso dell’anno ha totalizzato undici podi e ben cinque vittorie di tappa nella combinata di Crans Montana, nel supergigante di Sochi, nel gigante di Sestriere, nella combinata di Altenmarkt e nel gigante di Courchevel, ha realizzato il record di punti per un’italiana con 1378 punti, aggiungendo allo storico successo i trionfi nelle classifiche di gigante e combinata alpina, oltre al secondo posto in supergigante e al terzo in discesa