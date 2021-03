La Itas Trentino ferma la corsa in Champions della Sir Sicoma Monini Perugia



Primi due set giocati bene per i Block Devils che a partire dal terzo vengono sottomessi dalla reazione dell’Itas Trentino che vince il terzo parziale e si impone nel quarto aggiudicandosi l’accesso alla finale. Nel tie break Perugia ottiene l’ininfluente vittoria del match.

Serata amara per i bianconeri al PalaBarton dove sfuma un importante obiettivo stagionale. La squadra è scesa in campo concentrata e volitiva, con la convinzione di ribaltare la complicatissima situazione. I primi due set erano a favore dei Block Devils, che avevano portato un gioco corale e con battuta ed attacco che giravano a mille. Il terzo parziale è stato decisivo, è vissuto sul filo dell’equilibrio fino al 22-22. La zampata decisiva è stata della squadra ospite ed il 23-25 finale ha probabilmente deciso la qualificazione perché poi nel set successivo Trento è volata, mentre Perugia ha accusato il colpo commettendo 12 errori diretti.

Purtroppo i 9 ace (3 per Plotnytskyi e Leon), i 12 muri vincenti (3 di Ricci) ed il 53% finale in attacco di squadra non rendono meno amara la conclusione dell’avventura europea di Perugia che esce di scena ad un passo dalla finale.

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-2

Parziali: 25-22, 25-17, 23-25, 17-25, 15-6

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica 1, Ter Horst 15, Ricci 7, Solè 11, Leon 21, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Zimmermann, Muzaj 5, Vernon-Evans, Russo 3, Piccinelli. N.e.: Atanasijevic, Sossenheimer (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Nimir 17, Podrascanin 5, Lisinac 8, Micheletto 9, Lucarelli 11, Rossini (libero), Kooy, Sosa Sierra 1, Cortesia, Argenta 2, Sperotto, De Angelis (libero). All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

Arbitri: Wojciech Maroszek – Stefano Cesare

LE CIFRE – PERUGIA: 24 b.s., 9 ace, 56% ric. pos., 18% ric. prf., 53% att., 12 muri. TRENTO: 18 b.s., 2 ace, 48% ric. pos., 23% ric. prf., 42% att., 9 muri.