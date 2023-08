Sensi, è il momento di prendersi l’Inter

Inter-Samardzic non si farà. L’affare per il centrocampista è definitivamente saltato e ora i nerazzurri devono capire chi potrà coprire quel buco a centrocampo. La risposta però è più semplice di quanto si pensi poiché i meneghini il giocatore adatto a mettere una pezza, sia chiaro se in forma, ce l’hanno in casa: stiamo parlando di Stefano Sensi.

Il giocatore era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi nerazzurri dopo il suo trasferimento dal Sassuolo, ma la sua condizione fisica gli ha impedita di esprimersi al meglio. I tifosi dell’Inter credono in lui, ma la sua tenuta fisica è pur sempre un punto interrogativo. L’ex Sassuolo i suoi colpi ce li ha, la qualità non gli manca e se in forma è un giocatore che può fare più che bene in questa Inter. Torna alla mente la sua partita col Barcellona, nei gironi di Champions League di qualche anno fa, dove mostrò tutta la sua qualità tecnica. Il suo precampionato è stato di alto livello, ma la dirigenza nerazzurra è tutt’ora scettica poiché il fisico potrebbe tradire il giocatore da un momento all’altro.