Serie A, designazioni della 4ª giornata: Monza-Inter a Pairetto. Per la Juventus c’è Di Bello

Queste le designazioni della 4ª giornata, che partirà sabato 14 con la sfida tra Como e Bologna.
Serie A, tutte le designazioni:
COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00
PICCININI
DI MONTE – D’ASCANIO
IV: COSSO
VAR: MARINI
AVAR: PATERNA
EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00
DI BELLO
ROSSI L. – SCARPA M.
IV: TREMOLADA
VAR: MASSA
AVAR: GUIDA
MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45
DI MARCO
DEL GIOVANE – DI IORIO
IV: MARCHETTI
VAR: FABBRI
AVAR: DOVERI
GENOA – ROMA h.12.30
GIUA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
ATALANTA – FIORENTINA h.15.00
SACCHI
COSTANZO – PASSERI
IV: PRONTERA
VAR: DOVERI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – LECCE h.15.00
COLOMBO
MASTRODONATO – DI GIACINTO
IV: RUTELLA
VAR: GUIDA
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00
LA PENNA
BACCINI – ROSSI C.
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: MASSA
MONZA – INTER h. 20.45
PAIRETTO
PALERMO – YOSHIKAWA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: FABBRI
PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30
ABISSO
BERCIGLI – CORTESE
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45
ZUFFERLI
SCATRAGLI – MORO
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO