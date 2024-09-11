Serie A, designazioni della 4ª giornata: Monza-Inter a Pairetto. Per la Juventus c’è Di Bello

Scelte le designazioni per la prossima giornata

Di
Anthony Cervoni
-
0
Serie B
LUCA PAIRETTO PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Queste le designazioni della 4ª giornata, che partirà sabato 14 con la sfida tra Como e Bologna.

Serie A, tutte le designazioni:

COMO – BOLOGNA    Sabato 14/09 h.15.00
PICCININI
DI MONTE – D’ASCANIO
IV:      COSSO
VAR:     MARINI
AVAR:       PATERNA

EMPOLI – JUVENTUS    Sabato 14/09 h.18.00
DI BELLO
ROSSI L. – SCARPA M.
IV:      TREMOLADA
VAR:     MASSA
AVAR:       GUIDA

MILAN – VENEZIA    Sabato 14/09 h.20.45
DI MARCO
DEL GIOVANE – DI IORIO
IV:       MARCHETTI
VAR:      FABBRI
AVAR:        DOVERI

GENOA – ROMA    h.12.30
GIUA
CECCONI – ZINGARELLI
IV:     MASSIMI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:     DI PAOLO

ATALANTA – FIORENTINA     h.15.00
SACCHI
COSTANZO – PASSERI
IV:      PRONTERA
VAR:     DOVERI
AVAR:     MERAVIGLIA

TORINO – LECCE    h.15.00
COLOMBO
MASTRODONATO – DI GIACINTO
IV:     RUTELLA
VAR:     GUIDA
AVAR:      PAGANESSI

CAGLIARI – NAPOLI    h. 18.00
LA PENNA
BACCINI – ROSSI C.
IV:       RAPUANO
VAR:     PATERNA
AVAR:     MASSA

MONZA – INTER    h. 20.45
PAIRETTO
PALERMO – YOSHIKAWA
IV:     MARCENARO
VAR:      AURELIANO
AVAR:       FABBRI

PARMA – UDINESE    Lunedì 16/09 h. 18.30
ABISSO
BERCIGLI – CORTESE
IV:       GALIPO’
VAR:      DI PAOLO
AVAR:      GARIGLIO

LAZIO – H. VERONA    Lunedì 16/09 h. 20.45
ZUFFERLI
SCATRAGLI – MORO
IV:     MARINELLI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:       AURELIANO

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE