Serie A: Juventus-Frosinone, tutto esaurito all’Allianz Stadium

Dopo le ultime partite la Juventus vuole rialzare la testa e vuole farlo grazie ai suoi tifosi, che non fanno mancare mai il proprio sostegno alla squadra bianconera di Allegri. E proprio il club con un comunicato ha voluto annunciare il sold-out in vista della sfida col Frosinone.

Juventus-Frosinone, Allianz pieno d’amore per i bianconeri

“In occasione del match tra Juventus e Frosinone, in programma domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12:30, l’Allianz Stadium sarà sold out.

A distanza di poche settimane dall’ultima volta, la nostra casa sarà nuovamente tutta esaurita. Si tratta di un’altra grande risposta da parte dei tifosi bianconeri che popoleranno le tribune dell’Allianz Stadium per sostenere la squadra nell’ultimo match casalingo del mese di febbraio, quello contro i ciociari.

Si ricorda che la vendita rimane aperta per gli abbonati “full” che intendono mettere in vendita il loro posto per questa partita. Il consiglio, dunque, è sempre quello di continuare a monitorare l’Official Ticket Shop Juventus perchè potrebbero liberarsi, come dicevamo, i posti messi in vendita dagli abbonati.”