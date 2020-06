Serie A, le probabili formazioni della 28 giornata: prosegue la sfida tra Juventus e Lazio

Serie A probabili formazioni 28 giornata: si torna in campo

La Serie A ha riacceso i motori da soli sette giorni e già i temi all’ordine del giorno sono tantissimi. Dalla “fatica” della Juventus agli inopinati stop di Lazio e Inter passando per la bella vittoria della Roma in rimonta con un Dzeko in grandissimo spolvero. Nemmeno il tempo di elaborarli che è già ora di tornare in campo per la 28° giornata della Serie A. Si parte venerdì 26 con l’anticipo della 21.45 dello Stadium tra Juventus e Lecce. Sabato in campo sei squadre con il pezzo forte la sera all’Olimpico con Lazio-Fiorentina. La giornata chiude domenica con tutti gli altri match distribuiti nelle tre nuove fasce orarie: 17.15, 19.30 e 21.45. In cartellone Milan-Roma, Udinese-Atalanta e Parma-Inter. Ecco le probabili scelte degli allenatori secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport

Serie A probabili formazioni 28 giornata: le scelte

Juventus-Lecce (venerdì 26 giugno ore 21.45)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco; Babacar. Allenatore: Liverani

Brescia-Genoa (sabato 27 giugno ore 17.15)



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria. Allenatore: Nicola



Cagliari-Torino (sabato 27 giugno ore 19.30)

Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Luca Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo

Lazio-Fiorentina (sabato 27 giugno ore 21.45)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore.: Iachini.

Milan-Roma (domenica 28 giugno ore 17.15)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Napoli-Spal (domenica 28 giugno ore 19.30)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

Spal (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore: Di Biagio

Sampdoria-Bologna (domenica 28 giugno ore 19.30)

Sampdoria (4-4-2): Audero; De Paoli, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Orsolini, Palacio, Sansone. Allenatore: Mihajlovic

Udinese-Atalanta (domenica 28 giugno ore 19.30)

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

Atalante (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

Sassuolo-Verona (domenica 28 giugno ore 19.30)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

Parma-Inter (domenica 28 giugno ore 21.45)

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte