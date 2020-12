Roma, sospiro di sollievo per Fonseca: le condizioni di Pellegrini

Il centrocampista giallorosso potrebbe esserci dal 1′ nella sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Contro il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco in anticipo. Il classe 1996 è stato vittima di un brutto intervento da parte di Obiang, un duro colpo alla caviglia che ha fatto temere il peggio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Pellegrini non ha rimediato nessuna lesione ai legamenti e ne quantomeno dell’intere capsula legamentosa. Una buona notizia per Paulo Fonseca che quasi certamente avrà a disposizione il centrocampista per la trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Contro i felsinei, nella sua carriera, il classe 1996 non ha mai segnato ma è la seconda squadra con cui è riuscito a servire più assist ai suoi compagni.