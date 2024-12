Serie A, Valenti all’ultimo respiro regala la vittoria al Parma (2-1) | Disperazione Monza

Il Tardini fa da sfondo alla sfida tra Parma e Monza, sfida salvezza valida per la 18a giornata di Seria A, nonché l’ultima del 2024 per le due compagini. I ducali, quattordicesimi in classifica, cercano una vittoria che li terrebbe a dovuta distanza dalla zona rossa. Dall’altra parte i brianzoli, nel giorno dell’esordio in panchina di Bocchetti, necessitano di punti per lasciare quanto prima l’ultimo posto.

Parma-Monza, tante emozioni. Buon esordio per Bocchetti nonostante la sconfitta

Partenza lanciata per gli ospiti che sfiorano subito il vantaggio con Maldini. Nel giro di 10 minuti vengono inoltre annullati due gol alla squadra di Bocchetti, uno a Maldini per fuorigioco di Caprari e uno a Ciurria perché la sfera era uscita dal campo. Il Monza continua a dominare il campo con tanto possesso palla, senza tuttavia riuscire a far male alla squadra di Pecchia, quest’ultima risultata del tutto asettica nei primi 45′. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Ad inizio ripresa i crociati alzano la pressione e al 54′ guadagnano un calcio di rigore, con tanto di superiorità numerica per l’espulsione di Pablo Mari. Dal dischetto va Hernani che con un preciso rasoterra fa 1-0 per il Parma. Al 58′ c’è il terzo gol annullato al Monza. Il neo-entrato Djuric colpisce di testa su sviluppi da palla inattiva ma viene pescato in offside. Tante le leggerezze difensive dei brianzoli, ancor di più i falli commessi, tanto che al 75′ viene fischiato un altro penalty al Parma per un fallo di Birindelli su Camara, rigore immediatamente tolto dopo una revisione al Var. Nel finale arriva il pareggio del Monza: cross di Martins alle spalle della difesa, sul secondo palo arriva il neo-entrato Pedro Pereira che col piattone batte Suzuki e fa 1-1. All’ ultimo respiro arriva il nuovo vantaggio del Parma: sugli sviluppi da angolo arriva lo stacco di Valenti che fa 2-1. Vittoria fondamentale per i padroni di casa. Esce tuttavia a testa alta il Monza di Bocchetti che fa un’ottima prestazione.

Parma-Monza, il tabellino

2-1

Reti: 56′ Hernani rig. (P); 85′ Pereira (M); 98′ Valenti(P).

Ammoniti: 28′ D’Ambrosio (M); 28′ Izzo (M); 34′ Mari (M); 63′ Valenti(P); 69′ Carboni(M); 73′ Birindelli (M); 78′ Hainaut(P)

Espulsi: 54′ Mari(M).

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut(88′ Almqvist), Valenti, Balogh, Coulibaly; Sohm, Keita(45′ Bonny); Man(71′ Benedyczak), Hernani(67′ Camara), Mihaila; Cancellieri(45′ Valeri). Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Almqvist, Bonny, Valeri, Camara, Leoni, Trabucchi, Plicco.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; D’Ambrosio, Bondo(74′ Sensi), Bianco, Birindelli(84′ Martins); Ciurria(84′ Pereira), Maldini(57′ Djuric); Caprari. Allenatore: Bocchetti. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Djuric, Sensi, De Almeida, Forson Omari, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo.