Serie B, è Palermo-Venezia il super big match della 30^ giornata

La Serie B sta entrando nel vivo con gli ultimi due mesi di sfide della stagione regolare. Nove giornate nel complesso si preannunciano infuocate su tutti i campi, poiché nessuna delle 20 squadre partecipanti ha ancora conquistato nulla, né in zona promozione né in quella retrocessione.

La prossima giornata, la 30ª, si aprirà con una sfida di importanza capitale tra Palermo e Venezia, due delle compagini più forti della cadetteria, pronte a sfidarsi per i due posti disponibili per la Serie A diretta. Una contesa che, per le quote scommesse sulla Serie B appare piuttosto equilibrata, con il segno 1 a 2.30, il segno 2 a 3.00 e il segno X valutato al momento a 3.40, come il più improbabile quindi.

Novanta minuti che si preannunciano elettrizzanti allo stadio “Renzo Barbera” tra due squadre divise in classifica da cinque punti, con i lagunari in vantaggio a 54. Entrambe le squadre sono motivate a conquistare la miglior posizione possibile in vista dell’ultima giornata del torneo il 10 maggio 2024, quando si disputerà la 38ª giornata.

Il futuro è adesso, e il passato recente delle due squadre suggerisce che ci sarà una battaglia totale, senza esclusione di colpi, con entrambe le compagini determinate a incamerare una vittoria e quindi tutti e tre i punti in palio. I siciliani hanno pareggiato solo una volta di fronte al pubblico amico (con 8 vittorie e 5 sconfitte), mentre i veneti hanno ottenuto il segno X in trasferta solo 3 volte (con 6 vittorie e 5 sconfitte).

Le statistiche promettono scenari affascinanti per chi ama le sfide della serie B , un torneo notoriamente difficile da pronosticare a causa dell’equilibrio quasi totale in campo, con la prima squadra che può perdere contro l’ultima con una frequenza superiore a qualsiasi altro torneo.

Ultime notizie sulla sfida che si giocherà oggi, venerdì 15 marzo con inizio alle ore 20:30, indicano che Corini dovrà probabilmente fare a meno dell’infortunato Lucioni, pilastro difensivo del Palermo. Il tecnico sta inoltre valutando il ballottaggio in attacco tra Di Mariano e Di Francesco, con il primo favorito alla titolarità. Sul fronte veneto, invece, Vanoli ha praticamente tutto il gruppo squadra a disposizione, ma sta anche considerando il ballottaggio tra Ellertsson e Bjarkason, con il primo favorito a partire titolare al centro della mediana.