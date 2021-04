Serie B: il Monza cade ad Ascoli, Spal corsara a Lecce

La Spal espugna il campo del Lecce

Non sono mancate le sorprese, come spesso accade in questa categoria, nella 33ª giornata di Serie B. Il colpo più importante è senza dubbio quello della Spal, che si rilancia in classifica con la vittoria di Lecce ed evita la fuga dei giallorossi. Per il Monza è ormai crisi: ennesimo risultato negativo della corazzata brianzola contro un avversario alla portata, sconfitta ad Ascoli senza attenuanti. Il Pordenone sconfitto in rimonta a Cremona, mentre il Brescia, che in casa non va oltre l’1-1 contro il Pescara. Ne approfitta la Salernitana, che vince facile a Chiavari e accorcia sul secondo posto.

RISULTATI SERIE B, 33ª GIORNATA

VENERDI’ 9 APRILE

ore 21:00

Reggiana-Empoli 0-1

SABATO 10 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Entella-Salernitana 0-3

Lecce-Spal 1-2

ore 16:00

Frosinone-Cittadella 1-1