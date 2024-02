Serie B: il programma della 23^ giornata. Il Palermo cala il tris al Bari, Marino in bilico

Il Palermo rifila un 3-0 ad un Bari sempre più in crisi

Il bari affonda al Barbera contro un Palermo perfetto in tutto ed un Ranocchia già trascinatore di una squadra che adesso punta alla Serie A. Vanno a segno per i rosanero Ranocchia, Ceccaroni ed il solito Segre uomo imprescindibile per Corini, Marino è in bilico possibile il ritorno di Mignani.

Oggi pomeriggio in programma otto partite con sotto i riflettori Parma-Venezia.

Venerdì ore 20.30

Palermo-Bari: 3-0

Sabato ore 14

Brescia-Cittadella:

Cosenza-Pisa:

Parma-Venezia:

Reggiana-FeralpiSalò:

Spezia-Catanzaro:

Sabato ore 16.15

Lecco-Cremonese:

Sampdoria-Modena:

Ternana-Como:

Domenica ore 16.15

Ascoli-SudTirol: