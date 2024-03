Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B

Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 19 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 15-16-17 marzo 2024 – Undicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KABASHI Elvis (Reggiana): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NASTI Marco (Bari): per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione)

CASSATA Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)

CAUZ Cristian (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

FALZERANO Marcello (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

GONZALEZ Facundo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)

LUCCHESI Lorenzo (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).