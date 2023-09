Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Il Pisa perde Hemannsson

Pisa e Cosenza perdono un giocatore in vista della 4^ giornata

Di seguito i provvedimenti del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PARMA per avere, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune monete una delle quali lo colpiva senza conseguenze lesive e un fumogeno che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una oggetto di piccole dimensioni e nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica con il tappo; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA HERMANNSSON Hjortur (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. SGARBI Filippo Lorenzo (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.