L’ARBITRO MASSIMILIANO IRRATI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le Designazioni arbitrali dell’11^ giornata di Serie B

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato di serie B. Queste di seguito:

CITTADELLA – CREMONESE     Venerdì 27/10 h. 20.30

CAMPLONE

RASPOLLINI – GARZELLI

IV:      RESTALDO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:        COSSO

COMO – CATANZARO    h. 14.00

DI MARCO

DI GIOIA – CORTESE

IV:      SCARPA E.

VAR:     PATERNA

AVAR:       GUALTIERI

FERALPISALO’–REGGIANA    h. 14.00

RAPUANO

ROSSI M. – BARONE

IV:       GANDINO

VAR:      MAZZOLENI (ON-SITE)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE)

SPEZIA – COSENZA    h. 14.00

MINELLI

PAGLIARDINI – SEVERINO

IV:     IACOBELLIS

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE)

AVAR:     SANTORO (ON-SITE)

SUDTIROL – SAMPDORIA    h. 14.00

PEZZUTO

MASTRODONATO – LONGO F.

IV:      GANGI

VAR:     MARINI

AVAR:     PAGNOTTA

ASCOLI – PARMA    h. 16.15

FABBRI

LIBERTI – PERROTTI

IV:     MAROTTA

VAR:     MARIANI

AVAR:      DI VUOLO

BRESCIA – BARI    Domenica 29/10 h. 16.15

GUIDA

CECCONI – RICCIARDI

IV:     MADONIA

VAR:     SERRA

AVAR:     LONGO S.

MODENA – TERNANA    Domenica 29/10 h. 16.15

PERENZONI

BACCINI – PRENNA

IV:     MUCERA

VAR:      VALERI

AVAR:       RUTELLA

PALERMO – LECCO    Domenica 29/10  h. 16.15

PICCININI

LAUDATO – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      NASCA

VENEZIA – PISA    Domenica 29/10 h. 16.15

GHERSINI

ROSSI C. – BELSANTI

IV:     D’EUSANIO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MAGGIONI

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