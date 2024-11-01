Serie B: le designazioni arbitrali della 12^ giornata

Le designazioni arbitrali della 12^ giornata del campionato di Serie B:
Gli arbitri della Serie B
BARI – REGGIANA 02/11 h.15.00
SACCHI
LO CICERO – PRESSATO
IV: LIOTTA
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
CARRARESE – JUVE STABIA 02/11 h.15.00
BONACINA
PERETTI – PEDONE
IV: CARUSO
VAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
SPEZIA – MODENA 02/11 h.15.00
RUTELLA
MINIUTTI – CATALLO
IV: RAMONDINO
VAR: MIELE
AVAR: MARINI
COSENZA – SALERNITANA h. 15.00
AURELIANO
CORTESE – BIANCHINI
IV: VOGLIACCO
VAR: NASCA
AVAR: MUTO
CATANZARO – FROSINONE h. 15.00
SOZZA
LAUDATO – SCARPA
IV: IANNELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO
CESENA – SUDTIROL h. 15.00
MASSIMI
BARONE – BELSANTI
IV: LEONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: SERRA
CREMONESE – PISA h. 15.00
PEZZUTO
DEI GIUDICI – DI MONTE
IV: ANCORA
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
PALERMO – CITTADELLA h. 15,00
FOURNEAU
GIALLATINI – FONTANI
IV: PEZZOPANE
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGNOTTA
SAMPDORIA – BRESCIA h. 17.15
ARENA
TEGONI – NIEDDA
IV: GRASSO
VAR: VOLPI
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – MANTOVA h. 17.15
COSSO
COLAROSSI – RICCI
IV: TERRIBILE
VAR: GUALTIERI
AVAR: PATERNA