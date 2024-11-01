Serie B: le designazioni arbitrali della 12^ giornata

Serie B: le designazioni arbitrali della 12^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali della 12^ giornata del campionato di Serie B:

Gli arbitri della Serie B

BARI – REGGIANA    02/11 h.15.00

SACCHI

LO CICERO – PRESSATO

IV:      LIOTTA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       PAGANESSI

CARRARESE – JUVE STABIA    02/11 h.15.00

BONACINA

PERETTI – PEDONE

IV:      CARUSO

VAR:     MINELLI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR:       MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

SPEZIA – MODENA    02/11 h.15.00

RUTELLA

MINIUTTI – CATALLO

IV:       RAMONDINO

VAR:      MIELE

AVAR:        MARINI

COSENZA – SALERNITANA    h. 15.00

AURELIANO

CORTESE – BIANCHINI

IV:     VOGLIACCO

VAR:     NASCA

AVAR:     MUTO

CATANZARO – FROSINONE    h. 15.00

SOZZA

LAUDATO – SCARPA

IV:      IANNELLO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     LONGO

CESENA – SUDTIROL     h. 15.00

MASSIMI

BARONE – BELSANTI

IV:     LEONE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      SERRA

CREMONESE – PISA    h. 15.00

PEZZUTO

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV:       ANCORA

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

PALERMO – CITTADELLA    h. 15,00

FOURNEAU

GIALLATINI – FONTANI

IV:     PEZZOPANE

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       PAGNOTTA

SAMPDORIA – BRESCIA    h. 17.15

ARENA

TEGONI – NIEDDA

IV:       GRASSO

VAR:     VOLPI

AVAR:      GARIGLIO

SASSUOLO – MANTOVA    h. 17.15

COSSO

COLAROSSI – RICCI

IV:     TERRIBILE

VAR:     GUALTIERI

AVAR:       PATERNA

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