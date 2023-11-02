Le designazioni arbitrali della 12^ giornata del Campionato di Serie B
L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per il dodicesimo turno del campionato di Serie B. Queste, di seguito:
BARI – ASCOLI h. 14.00
RUTELLA
RASPOLLINI – CIPRIANI
IV: LUONGO
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CATANZARO – MODENA h. 14.00
DI BELLO
LO CICERO – CECCON
IV: BORDIN
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: VOLPI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
CITTADELLA – BRESCIA h. 14.00
PERENZONI
MONDIN – POLITI
IV: DI CICCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – FERALPISALO’ h. 14.00
GUALTIERI
FONTEMURATO – VOTTA
IV: MASTRODOMENICO
VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
PISA – COMO h. 14.00
MARCENARO
TOLFO – TRINCHIERI
IV: PEZZOPANE
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA
TERNANA – VENEZIA h. 14.00
MARIANI
TEGONI – GALIMBERTI
IV: CERBASI
VAR: SERRA
AVAR: ZUFFERLI
SAMPDORIA – PALERMO h. 16.15
DOVERI
BINDONI – NIEDDA
IV: GIACCAGLIA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
CREMONESE – SPEZIA Domenica 5/11 h. 16.15
DI MARCO
LAUDATO – BARONE
IV: GIGLIOTTI
VAR: GARIGLIO
AVAR: NASCA
PARMA – SUDTIROL Domenica 5/11 h. 16.15
MASSIMI
MOKHTAR – TRASCIATTI
IV: DE ANGELI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
REGGIANA – LECCO Domenica 5/11 h. 16.15
TREMOLADA
ROCCA – CATALLO
IV: SACCHI G.
VAR: VALERI
AVAR: PAGNOTTA