Le designazioni arbitrali di Serie B
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 25 novembre.
SAMPDORIA – SPEZIA Venerdì 24/11 h. 20.30
GIUA
MONDIN – CAVALLINA
IV: GALIPO’
VAR: VALERI
AVAR: MIELE
BARI – VENEZIA h. 14.00
COLLU
DI GIOIA – ROSSI M.
IV: UBALDI
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – SUDTIROL h. 14.00
FOURNEAU
BARONE – CATALLO
IV: GIANQUINTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: FABBRI
COMO – FERALPISALO’ h. 14.00
COSSO
CIPRESSA – RICCIARDI
IV: VINGO
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SENIGAGLIA”)
AVAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SENIGAGLIA”)
CREMONESE – LECCO h. 14.00
CAMPLONE
D’ASCANIO – CEOLIN
IV: CHERCHI
VAR: MIELE
AVAR: IRRATI
PARMA – MODENA h. 14.00
CHIFFI
ZINGARELLI – SCATRAGLI
IV: NICOLINI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
REGGIANA – ASCOLI h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – SEVERINO
IV: RINALDI
VAR: DI MARTINO
AVAR: PAGANESSI
PISA – BRESCIA h. 16.15
FELICIANI
AFFATATO – TRASCIATTI
IV: SILVESTRI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LONGO S.
CATANZARO – COSENZA Domenica 26/11 h. 16.15
SACCHI
MORO – LAUDATO
IV: FRASCARO
VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
TERNANA – PALERMO Domenica 26/11 h. 16.15
RUTELLA
PAGLIARDINI – VOTTA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO