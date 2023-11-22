Chiffi
L'ARBITRO DANIELE CHIFFI PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali di Serie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 25 novembre.

SAMPDORIA – SPEZIA    Venerdì 24/11 h. 20.30

GIUA

MONDIN – CAVALLINA

IV:      GALIPO’

VAR:     VALERI

AVAR:        MIELE

BARI – VENEZIA    h. 14.00

COLLU

DI GIOIA – ROSSI M.

IV:      UBALDI

VAR:     DIONISI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CITTADELLA – SUDTIROL    h. 14.00

FOURNEAU

BARONE – CATALLO

IV:       GIANQUINTO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       FABBRI

COMO – FERALPISALO’    h. 14.00

COSSO

CIPRESSA – RICCIARDI

IV:     VINGO

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SENIGAGLIA”)

AVAR:     MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SENIGAGLIA”)

CREMONESE – LECCO    h. 14.00

CAMPLONE

D’ASCANIO – CEOLIN

IV:      CHERCHI

VAR:     MIELE

AVAR:     IRRATI

PARMA – MODENA    h. 14.00

CHIFFI

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV:     NICOLINI

VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

REGGIANA – ASCOLI     h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – SEVERINO

IV:     RINALDI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     PAGANESSI

PISA – BRESCIA    h. 16.15

FELICIANI

AFFATATO – TRASCIATTI

IV:     SILVESTRI

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       LONGO S.

CATANZARO – COSENZA    Domenica 26/11  h. 16.15

SACCHI

MORO – LAUDATO

IV:       FRASCARO

VAR:      AURELIANO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

TERNANA – PALERMO     Domenica 26/11 h. 16.15

RUTELLA

PAGLIARDINI – VOTTA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:      MANGANIELLO

Salvatore Ciotta
Salvatore Ciotta, redattore di SportPaper.it e di Komunicare Editore, esperto di calcio italiano ed estero
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