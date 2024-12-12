Serie B: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Serie B: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
-
Davide Massa
L’ARBITRO DAVIDE MASSA FA IL SEGNO OK ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 17^ giornata del campionato di Serie B:

Gli arbitri della Serie B

PISA – BARI     Venerdì 13/12 h. 20.30

MASSIMI

CORTESE – VOTTA

IV:      LOVISON

VAR:     MARESCA

AVAR:        MUTO

CESENA – COSENZA    h. 15.00

GALIPO’

RICCIARDI – REGATTIERI

IV:      MAZZONI

VAR:     NASCA

AVAR:       LONGO

FROSINONE – SASSUOLO    h. 15.00

MASSA

PALERMO – DI GIACINTO

IV:       GEMELLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PAGNOTTA

REGGIANA – MODENA      h. 15.00

CREZZINI

RASPOLLINI – VIGILE

IV:     CERBASI

VAR:     VOLPI

AVAR:     MARESCA

SUDTIROL – MANTOVA      h. 15.00

COSSO

BARONE – TRASCIATTI

IV:      DRIGO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GARIGLIO

SAMPDORIA – SPEZIA      h. 17.15

AURELIANO

MASTRODONATO – LAUDATO

IV:     CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      PAGANESSI

BRESCIA – CARRARESE    Domenica 15/12 h. 15.00

MONALDI

CIPRESSA – MONACO

IV:     RESTALDO

VAR:     MIELE

AVAR:     MERAVIGLIA

CITTADELLA – CREMONESE    Domenica 15/12 h. 15.00

MARCENARO

PASSERI – GIUGGIOLI

IV:     RENZI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      PEZZUTO

PALERMO – CATANZARO    Domenica 15/12 h. 15.00

DIONISI

LOMBARDO – BELSANTI

IV:      NIGRO

VAR:      BARONI

AVAR:       DI VUOLO

SALERNITANA – JUVE STABIA    Domenica 15/12 h. 17.15

GHERSINI

D’ASCANIO – EMMANUELE

IV:     SILVESTRI

VAR:      MINELLI

AVAR:       NASCA

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