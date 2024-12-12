Serie B: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 17^ giornata del campionato di Serie B:
Gli arbitri della Serie B
PISA – BARI Venerdì 13/12 h. 20.30
MASSIMI
CORTESE – VOTTA
IV: LOVISON
VAR: MARESCA
AVAR: MUTO
CESENA – COSENZA h. 15.00
GALIPO’
RICCIARDI – REGATTIERI
IV: MAZZONI
VAR: NASCA
AVAR: LONGO
FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00
MASSA
PALERMO – DI GIACINTO
IV: GEMELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGNOTTA
REGGIANA – MODENA h. 15.00
CREZZINI
RASPOLLINI – VIGILE
IV: CERBASI
VAR: VOLPI
AVAR: MARESCA
SUDTIROL – MANTOVA h. 15.00
COSSO
BARONE – TRASCIATTI
IV: DRIGO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GARIGLIO
SAMPDORIA – SPEZIA h. 17.15
AURELIANO
MASTRODONATO – LAUDATO
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGANESSI
BRESCIA – CARRARESE Domenica 15/12 h. 15.00
MONALDI
CIPRESSA – MONACO
IV: RESTALDO
VAR: MIELE
AVAR: MERAVIGLIA
CITTADELLA – CREMONESE Domenica 15/12 h. 15.00
MARCENARO
PASSERI – GIUGGIOLI
IV: RENZI
VAR: DI MARTINO
AVAR: PEZZUTO
PALERMO – CATANZARO Domenica 15/12 h. 15.00
DIONISI
LOMBARDO – BELSANTI
IV: NIGRO
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
SALERNITANA – JUVE STABIA Domenica 15/12 h. 17.15
GHERSINI
D’ASCANIO – EMMANUELE
IV: SILVESTRI
VAR: MINELLI
AVAR: NASCA