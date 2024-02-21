Serie B: le designazioni arbitrali della 26^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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Davide Massa
L’ARBITRO DAVIDE MASSA FA IL SEGNO OK ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali della 26^ giornata di Serie B

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Queste, di seguito:

COSENZA – SAMPDORIA    Venerdì 23/02 h. 20.30

DI MARCO

CECCON – ARACE

IV:      RINALDI

VAR:     PATERNA

AVAR:        DI MARTINO

BRESCIA – REGGIANA    h. 14.00

COLLU

AFFATATO – CAVALLINA

IV:      CASTELLONE

VAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       DI VUOLO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

CITTADELLA – CATANZARO    h. 14.00

DIONISI

CAPALDO – BELSANTI

IV:       DRIGO

VAR:      MIELE

AVAR:       MANGANIELLO

CREMONESE – PALERMO    h. 14.00

MASSA

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV:     TURRINI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     SANTORO

FERALPISALO’ – ASCOLI    h. 14.00

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV:      TOTARO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

SUDTIROL – BARI     h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TOLFO – MINIUTTI

IV:     DI FRANCESCO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      TREMOLADA

COMO – PARMA    h. 16.15

CHIFFI

PERETTI – VALERIANI

IV:     FRASCARO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

PISA – VENEZIA    h. 16.15

COSSO

IMPERIALE – POLITI

IV:     MACCARINI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MUTO

TERNANA – LECCO    h. 16.15

GHERSINI

CORTESE – NIEDDA

IV:       ANGELILLO

VAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      LONGO S. (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

MODENA – SPEZIA     Domenica 25/02 h. 16.15

RUTELLA

SEVERINO – BITONTI

IV:     DI REDA

VAR:     SERRA

AVAR:      GARIGLIO

Salvatore Ciotta
Salvatore Ciotta
Salvatore Ciotta, redattore di SportPaper.it e di Komunicare Editore, esperto di calcio italiano ed estero
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