Serie B: le designazioni arbitrali della 29^ giornata

Le designazioni arbitrali della 29^ giornata

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B che si aprirà venerdì con Parma-Brescia: questa gara sarà affidata a Marinelli. Per quanto riguarda gli altri big match Prontera sarà di scena a Venezia per la sfida fra lagunari e Bari, mentre a Camplone andrà lo scontro diretto per il secondo posto fra Cremonese e Como. Il posticipo Sampdoria-Ascoli sarà invece affidato a Dionisi. Di seguito tutte le designazioni complete:

Parma – Brescia Venerdì 08/03 H. 20.30

Marinelli

Massara – Arace

Iv: Costanza

Var: Meraviglia

Avar: Muto

Cosenza – Cittadella H. 14.00

Baroni

Fontani – Luciani

Iv: Ancora

Var: Paterna (On-site Stadio “gigi Marulla”)

Avar: Di Vuolo (On-site Stadio “gigi Marulla”)

Modena – Feralpisalò H. 14.00

Volpi

Di Gioia – Politi

Iv: Viapiana

Var: Miele

Avar: Doveri

Spezia – SudTirol H. 14.00

Di Marco

Margani – Trasciatti

Iv: Vingo

Var: Maggioni (On-site Stadio “alberto Picco”)

Avar: Pagnotta (On-site Stadio “alberto Picco”)

Catanzaro – Reggiana H. 16.15

Bonacina

Mondin – Niedda

Iv: Renzi

Var: Meraviglia

Avar: Paganessi

Cremonese – Como H. 16.15

Camplone

Ceccon – Cortese

Iv: Lovison

Var: Maresca

Avar: Longo S.

Pisa – Ternana H. 16.15

Giua

Affatato – Fontemurato

Iv: Pezzopane

Var: Di Martino

Avar: Muto

Lecco – Palermo Domenica 10/03 H. 16.15

Pezzuto

Trinchieri – Belsanti

Iv: Cerbasi

Var: Mariani (On-site Stadio “rigamonti-ceppi”)

Avar: Miele (On-site Stadio “rigamonti-ceppi”)

Venezia – Bari Domenica 10/03 H. 16.15

Prontera

Yoshikawa – Laudato

Iv: Nicolini

Var: Gariglio

Avar: Tremolada

Sampdoria – Ascoli Lunedì 11/03 H. 20.30

Dionisi

De Meo – Bitonti

Iv: Cherchi

Var: Nasca

Avar: Maggioni