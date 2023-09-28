Serie B: programma ed arbitri dell’8^ giornata

Le designazioni arbitrali dell’8^ giornata
L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per l’ottavo turno di campionato. Queste, nello specifico:
BRESCIA – ASCOLI h. 14.00
MONALDI
MORO – CATALLO
IV: CENTI
VAR: VALERI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
FERALPISALO’ – SPEZIA h. 14.00
COLOMBO
BOTTEGONI – BELSANTI
IV: GIANQUINTO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – VENEZIA h. 14.00
TREMOLADA
TOLFO – CIPRIANI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PISA – COSENZA h. 14.00
RUTELLA
RICCI M. – NIEDDA
IV: BOZZETTO
VAR: MIELE
AVAR: LA PENNA
TERNANA – REGGIANA h. 16.15
AYROLDI
BERTI – CECCON
IV: DI CICCO
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA
BARI – COMO Domenica 1/10 h. 16.15
CAMPLONE
DI IORIO – ARACE
IV: BARATTA
VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – LECCO Domenica 1/10 h. 16.15
VOLPI
IMPERIALE – LONGO F.
IV: GANDINO
VAR: MARINI
AVAR: MIELE
PALERMO – SUDTIROL Domenica 1/10 h. 16.15
MARCENARO
DE MEO – POLITI
IV: PERRI
VAR: DI MARTINO
AVAR: DOVERI
SAMPDORIA–CATANZARO Domenica 1/10 h. 16.15
MARINELLI
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: NICOLINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
CREMONESE – PARMA Domenica 1/10 h. 18.30
PRONTERA
CAPALDO – FONTANI
IV: CERIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: NASCA