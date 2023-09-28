Serie B: programma ed arbitri dell’8^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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L’ARBITRO MICHAEL FABBRI PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali dell’8^ giornata

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per l’ottavo turno di campionato. Queste, nello specifico:

BRESCIA – ASCOLI   h. 14.00

MONALDI

MORO – CATALLO

IV:      CENTI

VAR:     VALERI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

FERALPISALO’ – SPEZIA       h. 14.00

COLOMBO

BOTTEGONI – BELSANTI

IV:      GIANQUINTO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       LONGO S. (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – VENEZIA    h. 14.00

TREMOLADA

TOLFO – CIPRIANI

IV:       ARENA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       DI PAOLO

PISA – COSENZA    h. 14.00

RUTELLA

RICCI M. – NIEDDA

IV:     BOZZETTO

VAR:     MIELE

AVAR:     LA PENNA

TERNANA – REGGIANA     h. 16.15

AYROLDI

BERTI – CECCON

IV:      DI CICCO

VAR:     NASCA

AVAR:     PAGNOTTA

BARI – COMO      Domenica 1/10 h. 16.15

CAMPLONE

DI IORIO – ARACE

IV:     BARATTA

VAR:     AURELIANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CITTADELLA – LECCO   Domenica 1/10 h. 16.15

VOLPI

IMPERIALE – LONGO F.

IV:     GANDINO

VAR:     MARINI

AVAR:     MIELE

PALERMO – SUDTIROL     Domenica 1/10 h. 16.15

MARCENARO

DE MEO – POLITI

IV:     PERRI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       DOVERI

SAMPDORIA–CATANZARO      Domenica 1/10 h. 16.15

MARINELLI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:       NICOLINI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      PATERNA

CREMONESE – PARMA      Domenica 1/10 h. 18.30

PRONTERA

CAPALDO – FONTANI

IV:     CERIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      NASCA

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