Pochi in cambi in casa Barcellona rispetto alla gara contro il Real Sociedad. Xavi conferma la difesa a tre con Araujo, autore del gol vittoria nella sfida di sabato, Koundé e Christensen. Centrocampo con Gavi e Gundogan centrali, supportati da Baldé e Cancelo sugli esterni. In avanti il tridente composto da Raphinha e Joao Felix ai lati della punta Lewandowski.

Le probabili formazioni:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Rakitskyi; Stepanenko, Bondarenko; Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan. All. Pusic.

BARCELLONA (3-4-3): ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen; Cancelo, Gavi, Gundogan, Baldé; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi.