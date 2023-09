Sheriff-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Tanti cambi per Mourinho in vista della trasferta contro lo Sheriff di Roberto Bordin. Come confermato dal tecnico portoghese, sarà Svilar a difendere i pali giallorossi questa sera, ancora panchina per Smalling in difesa. Sulle fasce spazio per Karsdorp e Zalewski. Rivoluzionato anche l’attacco: riposo per Dybala, dentro El Shaarawy accanto a Lukaku.

Le probabili formazioni:

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All. Bordin