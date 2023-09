Sheriff-Roma, probabili formazioni e dove vederla

La Roma torna a giocare l’Europa League. I finalisti della scorsa edizione sfidano lo Sheriff nella prima partita della fase a gironi della competizione. Giallorossi che, dopo il 7-0 contro l’Empoli, vogliono dare continuità ai risultati e avviare bene il loro percorso europeo. Di fronte alla formazione di Mourinho, i moldavi dello Sheriff Tiraspol, secondi nel loro campionato nazionale con quattro vittorie in cinque gare disputate. L’incontro sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 satellite), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Renato Sanches, Zalewski; Dybala, Lukaku.