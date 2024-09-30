Slovan Bratislava-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio contro il Newcastle non ha lasciato certo di sasso il Manchester City, che domani vuole riprendere il cammino con i 3 punti. La gara delle 21 andrà in onda su Sky Sport.
Slovan Bratislava-Manchester City, le probabili formazioni:
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev; Tolic, Szoke, Gajdos; Barseghyan, Strelec, Weiss. All. Weiss.
MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, Gundogan, Doku; Haaland. All. Guardiola.