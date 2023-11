Palladino è pronto a sfidare Juric, in un match molto intenso. Il Monza cerca i tre punti che, nonostante le belle prestazioni, non riesce a portare a casa. Davanti il Torino, squadra molto insidiosa pronto a dare battaglia. Il primo tempo, infatti, i granata mantengono il pallino del gioco realizzando anche più tiri, ma senza mettere a segno il colpo. Mentre i biancorossi sono li che cercano di gestire le offensive avversarie.

Nel secondo tempo i ritmi si alzano

Ma nel secondo tempo la trama cambia. Infatti, le squadre, alzano i ritmi di gioco e spingono per cercare il gol della vittoria. Al minuto 55, a dare questa impressione e Ilic che porta in vantaggio la squadra di Juric, ma poco più di dieci minuti, e Colpani rimette in ordine il risultato rubando palla e mettendo a segno alle spalle di Milinkovic-Savic. Tante le occasioni ma nulla da fare il match si chiude in parità con un punto a testa.

Monza-Torino, tabellino e risultato(1-1)

Reti: 55′ Ilic, 65′ Colpani

Ammoniti: Gineitis, Kyriakopoulos, Juric

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Ciurria(Birindelli), Gagliardini, Bondo(Dani Mota), Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Colombo.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez(Zima); Bellanova, Linetty(Gineitis), Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.