Yann Sommer con l’Inter ha già riportato ben sedici clean sheet in Serie A. L’estremo difensore svizzero oggi è stato ospite a SportBild, dove ha spiegato il motivo per cui ha scelto di giocare in Italia.

Sommer | I giorni nerazzurri del portiere

Sommer si è espresso molto positivamente riguardo alla propria scelta di divenire un giocatore dell’Inter. Il nazionale svizzero, secondo Tuttomercatoweb.com, avrebbe detto: “Rifarei tutto quello che ho fatto nella stessa maniera. Per me quelli appena passati sono stati mesi positivi, nei quali ho imparato davvero tanto. A 35 anni è fondamentale come tratti il tuo corpo e quali sono le sensazioni che provi”.

Il portiere nerazzurro ha poi concluso: “Come portiere, poi, hai la possibilità di giocare più a lungo di un calciatore in un altro ruolo ed è questo il mio obiettivo”.