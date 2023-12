I sorteggi della fase a gruppi dei campionati di Euro 2024 sono alle porte e sono attesi per sabato alle ore 18.00. L’Italia è inserita nella quarta fascia, a causa del non brillante cammino percorso negli ultimi due anni. La nazionale campione d’Europa in carica proverà a proteggere il titolo, ma non le sarà facile, visto che i pericoli maggiori provengono dalla prima fascia. Questo significa che gli uomini di Spalletti potrebbero incontrare avversarie come la Francia; se si considera la seconda, invece, le più temibili sembrano essere Danimarca e Turchia. Infine, anche la terza fascia potrebbe essere una vera insidia con Croazia e Olanda.

Le squadre al sorteggio | Quali sono

La Germania, essendo il paese che ospiterà il torneo, non sarà ovviamente sorteggiata ed è inserita automaticamente nel girone A. Le ultime tre posizioni dovranno essere conquistate dalle squadre che giocheranno ai playoff, i quali si svolgeranno nel marzo del 2024.

Ecco i tre percorsi:

Percorso A

– Polonia-Estonia

– Galles-Finlandia

Percorso B

– Israele-Islanda

– Bosnia-Ucraina

Percorso C

– Georgia-Lussemburgo

– Grecia-Kazakistan

Le fasce sono le seguenti:

Fascia 1: Germania (paese ospitante), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra;

Fascia 2: Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania, Austria;

Fascia 3: Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia;

Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera, vincitrice Percorso A, vincitrice Percorso B, vincitrice Percorso C.