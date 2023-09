Spagna-Cipro, probabili formazioni e dove vederla

Cipro ospite della Spagna

Match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Spagna ospita Cipro, questa sera alle 20.45 all’Estadio Nuevo Los Càrmenes di Granada. Furie rosse che, dopo la vittoria per 1-7 contro la Georgia, vogliono continuare la loro corsa verso l’Europeo. Attualmente, seconda, alle spalle della Scozia, a punteggio pieno nel girone, la Spagna deve guardarsi le spalle dalla Norvegia, due punti sotto, ma con una gara in più, e della Georgia. Gli ospiti, invece, arrivano alla sfida da ultimi nel girone, a zero punti. Spagna-Cipro sarà visibile su Sky Sport Calcio, all’interno di Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simòn; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Asensio, Morata, Yamal. CT. de la Fuente.

CIPRO (3-5-1-1): Mall, Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Kousoulos, Charalampous, Correia; Kastanos, Sotiriou. CT. Ketsbaia.