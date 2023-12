Sfida importantissima nella Primeira Liga portoghese: allo stadio José Alvalade, ospite dello Sporting Lisbona, arriva il Porto. Squadre appaiate, entrambe a 31, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica. Verde-e-Brancos a caccia di una vittoria per riscattare la sconfitta subita sul campo del Guimarães. I Dragões, invece, a quattro della quarta vittoria consecutiva. Il match, in programma lunedì alle 21.15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (3-5-2): Israel; Neto, Coates, Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Braganca, Santos; Trincao, Gyokeres, Paulinho. All. Amorim.

PORTO (4-3-3): Costa; Sanchez, Fabio Cardoso, Pepe, Sanusi; Varela, Eustáquio, Galeno; Mehdi Taremi, Evanilson. All. Conceição.