Paulo Dybala ha deciso di operarsi. Stagione finita per l’attaccante argentino. Roma nei guai per il finale di stagione.

Stagione finita per Dybala, stop di due mesi

È certo, la stagione di Paulo Dybala è finita. L’argentino, in accordo con la società romana, ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata nella sfida contro il Cagliari domenica scorsa. Purtroppo l’infortunio si è rivelato più grave del previsto.

La notizia arriva da una nota del club: “Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”.

L’argentino in questi ultimi giorni aveva ascoltato altri consulti medici ed era propenso all’operazione che ovviamente allungherà i tempi di recupero inizialmente stimati in 30-40 giorni. La lesione, però, è decisamente profonda e poteva non guarire del tutto con la sola terapia. Per l’ex Juve è previsto uno stop di almeno due mesi, e di conseguenza Dybala non tornerà in campo in questa stagione.