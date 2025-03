Mercato Roma, valutazioni in corso per il riscatto di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito alla Roma, sta vivendo la sua miglior stagione in termini di prestazioni e numeri, con 6 gol e 5 assist in 26 partite, rendendo la sua eventuale conferma una questione più complessa del previsto. Secondo quanto scritto da “LaRoma24”, L’ accordo verbale tra Roma e Milan, siglato la scorsa estate, prevedeva un’opzione di riscatto intorno ai dieci milioni di euro ma l’annata dell’esterno belga, avrebbe spinto il club rossonero a rivedere le condizioni della trattativa, portando la richiesta economica ad almeno 20 milioni. Inoltre, un’eventuale conferma di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera potrebbe aprire a uno scenario inatteso: l’allenatore portoghese infatti non esclude di riavere Saelemaekers a disposizione per la prossima stagione.

Roma-Saelemaekers, Cristante possibile chiave per l’affare

Nonostante le difficoltà, la Roma non intende arrendersi e sta valutando nuove strategie per trattenere l’esterno belga. A Trigoria, infatti, sono consapevoli dell’interesse del Milan nei confronti di Bryan Cristante, elemento che potrebbe rappresentare una chiave di svolta nella trattativa. Un’ ipotesi concreta potrebbe prevedere l’inserimento del centrocampista giallorosso come parziale contropartita tecnica, con un conguaglio economico di circa 8-10 milioni, al fine di colmare la differenza di valutazione tra i due giocatori. Una soluzione che potrebbe accontentare entrambe le parti, consentendo alla Roma di confermare Saelemaekers e al Milan di rinforzare il proprio centrocampo con un profilo di esperienza e qualità.