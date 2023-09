Super League: Egnatia-Erzeni, le formazioni

Squadre in campo alle 16

Terza giornata di Kategoria Superiore, campionato di Serie A albanese: l’Egnatia, quarto in classifica, con una vittoria in due partite, sfida l’Erzeni, sesto, a due punti. I padroni di casa hanno ottenuto una sconfitta nella prima gara contro lo Skenderbeu, e una vittoria, nella seconda, contro il Kukesi. Gli ospiti arrivano al match con due due pareggi in due partite, rispettivamente contro Laci e Villaznia.

Le probabili formazioni:

EGNATIA (3-5-2): Sherri; Malota, Atanda, Kacbufi; Fangaj, Zejnullai, Mëllugja, Fernando, Musta; Dwamena, Jackson. All. Shpëtim Duro

ERZENI (4-3-3): Xhika; Iljazi, Enck, Sadiki, Peposhi; Mehmeti, Krivicic, Alan; Ademi, Nonato, Kadriu. All. Xhevahir Kapllani