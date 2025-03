Supercoppa italiana, confermato il format della Final Four anche nella stagione 2025/26

La Lega Serie A, in un comunicato ufficiale, ha la confermato che la Supercoppa italiana manterrà il format della Final Four anche nella prossima edizione. La decisione è stata deliberata nel corso dell’Assemblea di Lega, tenutasi oggi a Milano, con il pieno consenso dei club partecipanti. Di seguito il comunicato: “La Lega Serie A, riunita in Assemblea a Milano, ha stabilito che la formula della competizione rimarrà invariata anche per la stagione 2025/26”.

Supercoppa italiana, cosa prevede il format della Final Four

Il modello Final Four, già adottato nelle due edizioni precedenti, prevede la partecipazione della squadra campione d’Italia, della vincitrice della Coppa Italia e delle due migliori classificate in campionato non ancora qualificate, garantendo così maggiore spettacolarità e competitività alla manifestazione.

Supercoppa italiana, sede ancora da definire: l’Arabia Saudita resta un’opzione concreta

Resta ancora da stabilire la sede in cui si disputerà la Supercoppa Italiana 2025/26. L’ Arabia Saudita, che vanta un accordo con la Lega Serie A per ospitare due delle prossime quattro edizioni del torneo, deve ancora comunicare in quali stagioni intende esercitare questa opzione. La scelta definitiva sulla località ospitante verrà presa entro la fine di aprile, con la possibilità che l’evento si svolga nuovamente nel Paese mediorientale o in un’altra sede da individuare. La decisione sarà determinante per l’organizzazione logistica e per le strategie di espansione internazionale del calcio italiano.