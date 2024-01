Supercoppa italiana, Inter-Lazio, i precedenti

Due vittorie su due per la Lazio

Inter-Lazio, terza sfida in Supercoppa italiana

Terza sfida in Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, quella in programma domani alle 20 all’Al-Awwal Stadium di Riyadh. Entrambi i precedenti sorridono ai biancocelesti. Il primo incontro tra i due club nella competizione risale al 2000: con la Lazio che arriva alla sfida da campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia e l’Inter da finalista perdente nella coppa nazionale.

Fu la formazione di Sven-Göran Eriksson, in quella occasione, a portare a casa la Supercoppa 2000, disputata l’8 settembre allo stadio Olimpico, con uno straordinario 4-3, con doppietta di Claudio López e reti di Mihajlović e Stankovic, per i biancocelesti, di Keane, Farinós e Vampeta, per i nerazzurri.

L’altra sfida risale alla Supercoppa 2009, giocata a Pechino. L’Inter scudettata affronta la Lazio vincitrice della Coppa Italia. Ancora una volta vittoria laziale, per 1-2, questa volta con gol di Matuzalém e Rocchi – Eto’o, per la squadra allenata da Mourinho. Riuscirà Simone Inzaghi a sfatare il tabù nel torneo?