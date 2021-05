Tennis, ATP Madrid: esordio positivo per Fabio Fognini che batte Taberner e accede al secondo turno.

Dopo la brutta figura e la conseguente eliminazione al torneo di Barcellona, Fabio Fognini, numero 28 del ranking ATP, batte all’esordio del Masters 1000 di Madrid lo spagnolo Carlos Taberner, numero 141 del ranking Atp proveniente dalle qualificazioni, dove ha eliminato Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro vince con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e 15 minuti di gioco e approda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid.

Fabio Fognini con la vittoria di oggi si è guadagnato il derby tutto azzurro con Matteo Berrettini al secondo turno della competizione. Il numero 10 al mondo ha dichiarato sul prossimo avversario: “Fabio è molto pericoloso – ha detto Matteo -, non vuol dire che se ho vinto Belgrado debba fare grandi cose a Madrid. Però dalla mia ho la fiducia perché mi sento finalmente bene e sto giocando bene”.

Il derby azzurro andrà in scena domani, 4 maggio 2021, alle ore 11:00 come terzo match sul campo Arantxa Sanchez. Matteo Berrettini partirà leggermente avvantaggiato poichè ha usufruito di un bye al primo turno.

I risultati del 1° turno di lunedì dell’ATP di Madrid

Vediamo gli altri risultati dei tennisti in gara oggi lunedì 3 maggio al primo turno del Masters 1000 di Madrid.

Isner -Kecmanovic 6-4, 7-6

-Kecmanovic 6-4, 7-6 Harris -Dimitrov 6-3, 3-6, 7-6

-Dimitrov 6-3, 3-6, 7-6 Humbert- Karatsev 5-7, 4-6

5-7, 4-6 Chardy- Evans 6-7, 7-6, 2-6

6-7, 7-6, 2-6 Koepfer -Opelka 6-4, 6-4

-Opelka 6-4, 6-4 Mannarino- Alcaraz 4-6, 0-6

4-6, 0-6 Taberner-Fognini 6-7, 6-2, 3-6

Gli altri italiani in gara all’Atp di Madrid

Domani sarà il giorno dell’esordio per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, numero 55 del ranking ATP. Primo match nel tabellone che conta per Cecchinato, che viene da un ottimo turno di qualificazione, in cui ha eliminato prima Frances Tiafoe e poi uno specialista della terra come Carballes Baena. Domani il tennista siciliano se la vedrà con un avversario solido e affermato come Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 9.