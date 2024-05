Thiago Motta ha deciso siederà sulla panchina della Juventus

Per Thiago Motta contratto da 3,5 milioni per due stagioni

Thiago Motta nei prossimi giorni comunicherà la voglia al presidente del Bologna Saputo di lasciare il club, con destinazione Torino sponda Juventus come scrive la Gazzetta dello Sport. Per il tecnico è pronto un biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. La Juventus lo accoglierà speranzosa possa dare un’impronta importante alla squadra. La decisione di lasciare Bologna sarà dettata sicuramente da scelte che riguardano il futuro, la squadra andrà in Champions League e con ogni probabilità non vorrà indebolirsi per cercare di competere al meglio.