Tomori ricorda Maldini: “Nessuno potrà sostituirlo, ma ora guardiamo avanti”

Intervistato a Sky Sport, Tomori ha parlato del Milan e dell’addio di Maldini, andato via insieme a Massara.

Queste le sue parole: “Quando pensi al Milan, pensi a Maldini. Quando sono arrivato qua vedevo lui tutti i giorni a Milanello. C’è rispetto perché sono un difensore e voglio giocare ad alti livelli il più possibile, mi dava consigli. Quando non c’è, non c’è un pezzo, e nessuno può sostituirlo. La società ha cambiato, ma noi siamo focalizzati sul campo e non abbiamo questo simbolo di Maldini, ma so bene che guarderà le partite. E’ un simbolo del Milan ma dobbiamo andare avanti”.