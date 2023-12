Si conclude la quattordicesima giornata di Serie A: il Torino ospita l’Atalanta allo stadio Grande Torino. Condizioni altalenanti per ambo le squadre: i granata mancano la vittoria da due giornate – nell’ultima sono stati sconfitti sul campo del Bologna – diversamente, i bergamaschi hanno portato a casa soltanto un punto dalle ultime tre gare disputate, perdendo l’ultima in casa contro il Napoli. L’ultimo precedente in Piemonte, risalente ad aprile, è terminato 1-2 per la Dea, grazie alle reti di Zappacosta e Zapata, grande ex della gara (Sanabria per i padroni di casa). Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini.