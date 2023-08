Torino-Cagliari, le ultimissime sulle formazioni

Prima giornata di campionato tra Torino e Cagliari. Juric opta per il 3-4-2-1 con: Milinkovic-Savic tra i pali, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa, Ricci e Ilic in mezzo al campo, supportati da Bellanova e Vojvoda, in avanti Vlasic e Radonjic a sostegno dell’unica punta, Sanabria. Cagliari di Ranieri con 4-4-2 con: Radunovic in porta, Dossena e Obert al centro della difesa con Augello e Zappa terzini, Nandez, Makoumbou, Sulemana e Azzi a centrocampo, in attacco il duo composto da Pavoletti e Oristanio.

Le probabili formazioni: TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.