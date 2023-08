Torino-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari di Ranieri ospite del Toro

Riparte la Serie A: Torino e Cagliari si sfidano nella prima giornata, in programma questa sera alle 18.30 allo Stadio Grande Torino di Torino. I granata, nella passata stagione, hanno sfiorato la qualificazione alla Conference League, chiudendo il campionato al decimo posto; i sardi, invece, tornano in A dopo una sola stagione nella serie cadetta, grazie al gol di Pavoletti all’ultimo minuto al play-off contro il Bari. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), e in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio; Pavoletti. All. Ranieri.