Juric conferma la coppia d’attacco composta da Sanabria e Zapata. Ancora fuori Radonjić, non convocato, trequarti affidata a Vlasic. In mediana Ilic e Ricci, con Bellanova e Vojvoda. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, spazio a Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Out Caputo, incognita Baldanzi, attacco azzurro affidato a Cambiaghi, Shpendi e Cancellieri.