Difesa a tre per il Toro con Tameze, Buongiorno e Rodriguez davanti a Gemello. A centrocampo spazio a Gineitis con Ricci, Vojvoda e Bellanova, a sostegno di Vlasic, posto sulla trequarti. In attacco la coppia Pellegri–Sanabria. Tanti cambi anche in casa Frosinone, reduce dalla cocente rimonta subita a Cagliari. Okoli e Monterisi, con Lirola e Oyono terzini, comporranno il reparto difensivo. A centrocampo spazio a Mazzitelli, Brescianini e Bourabia. In avanti il tridente composto da Baez, Cheddira e Kvernadze.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Vlasic; Pellegri, Sanabria. All. Juric.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Okoli, Monterisi, Lirola; Mazzitelli, Brescianini, Bourabia; Baez, Cheddira, Kvernadze. All. Di Francesco.