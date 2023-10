Nerazzurri in campo, questo pomeriggio alle 18, contro il Torino di Juric. Formazione di Simone Inzaghi chiamata subito a riscattare lo stop interno contro il Bologna: i nerazzurri, avanti di due, sono stati ribaltati dai falsinei in un rocambolesco 2-2 nell’ultima gara disputata, con conseguente sorpasso in classifica da parte del Milan. I granata, invece, vivono un momento non esaltante, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giocate. La scorsa di campionato, contro la Juventus, all’Allianz Stadium, è terminata per 2-0 per i bianconeri. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.