Torino-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Pochi dubbi di formazioni per Juric. Djidji, in ballottaggio con Tameze, dovrebbe partire dal 1′ insieme a Buongiorno e Rodriguez. Dubbio Linetty in mezzo al campo, pronto ad avere la meglio su Ricci per una maglia da titolare accanto a Ilic. Sulle fasce spazio per Bellanova e Vojvoda. In avanti la coppia composta da Sanabria e Zapata, con Vlasic alle loro spalle.

Tante assenze per Mazzari, fuori per squalifica. Assenti Osimhen, Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, così come Meret e Oliveira, fuori per infortunio. Difesa con Rrhamani e Juan Jesus centrali, supportati da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali. Centrocampo affidato a Cajuste, Lobotka e Zielinski. Ancora titolare Raspadori, preferito a Simeone, con Kvaratskhelia e Politano.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.