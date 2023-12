Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino riceverà l’Udinese. Sarà anche la partita di Duvan Zapata ex di turno. Juric e i suoi arrivano in un ottimo momento di forma a questo incontro: ultima sconfitta circa un mese fa contro il Bologna in trasferta. Non solo perchè i granata non perdono e non subiscono reti da tre partite (due vittorie e un pareggio): proprio l’ex Duvan Zapata è figurato con tre reti su quattro nei due successi casalinghi dei piemontesi contro Atalanta ed Empoli.

Di fronte c’è però la truppa di Cioffi in lotta per la salvezza e è nell’ultimo ha pareggiato contro il Sassuolo, che ha negato ai bianconeri la seconda gioia stagionale, la vittoria ai friulani manca dalla trasferta a San Siro contro il Milan. Dopo di che trascinato da Lorenzo Lucca, che ha siglato tre gol nelle ultime tre partite, l’Udinese ha messo in fila quattro pareggi, mentre in trasferta ha perso soltanto con Roma e Inter. La partita con fischio d’inizio alle alle 15.00, sarà in diretta esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.