Torino-Verona, le ultimissime sulle formazioni

Juric, alle prese con l’assenza di Buongiorno, lancia Sazonov con Schuurs e Rodriguez in difesa. Ancora dubbi per il ballottaggio Seck-Karamoh accanto a Vlasic. In attacco dovrebbe essere l’occasione di Sanabria. Zapata e Radonjic partono dalla panchina. Anche Baroni alle prese con i ballottaggi, con Terraciano dovrebbe avere la meglio su Faraoni. In avanti Ngonge, Folorunsho e Bonazzoli.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni.