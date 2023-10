Torino-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: il Torino di Juric ospita il Verona di Baroni. I granata mancano la vittoria da due giornate. Nelle ultime uscite gli uomini di Juric hanno portato a casa un pareggio, contro la Roma, e una sconfitta, in trasferta con la Lazio. Il Verona, diversamente, manca dai tre punti da quattro giornate. I gialloblù hanno perso le ultime due gare disputate contro il Milan e l’Atalanta, entrambe con il risultato di 1-0. L’ultimo precedente tra le mura amiche del Torino, risalente a gennaio 2023, è terminato per 1-1 con reti di Miranchuk e Djuric. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Amione, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni.