Riparte il campionato e il Fantacalcio

Dopo la sosta internazionale che ha visto purtroppo la secca sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra, e lo scoppio del caso “scommesse”, si riparte da sabato con il campionato che prevede un nono turno ricco di gare interessanti, a partire naturalmente dalla sfida tra Milan e Juventus che può valere un passo importante nella corsa per lo scudetto.

Sabato in campo Napoli, Inter e Lazio

Si comincerà sabato con tre incontri; alle 15 il Napoli campione d’Italia farà visita al Verona. Negli azzurri scontata l’assenza di Osimhen con Simeone che dovrebbe agire da punta centrale supportato da Raspadori e Kvaratskhelia; un trio assolutamente da prendere in considerazione per le vostre fantasquadre. Dall’altra parte fari puntati su Lazovic e Ngonge. Possibili carte a sorpresa Cajuste da una parte e l’ex Folorunsho dall’altra.

Nel tardo pomeriggio saranno Torino ed Inter ad incrociare le loro strade. Nei granata si cercherà di recuperare Buongiorno ma probabilmente sarà Sazonov a dividersi i compiti difensivi con Schuurs e Rodriguez. Proprio su quest’ultimo, assente da parecchio tempo dai tabellini, si potrebbe spendere qualche credito. Occhi aperti anche su Lazaro e Vlasic oltre naturalmente a Zapata. Tra i nerazzurri puntiamo sulla prima rete italiana di Pavard e sulla continuità della coppia Thuram – Lautaro. Occhio sempre ai centrocampisti Mkhitaryan e Frattesi anche se quest’ultimo dovrebbe inizialmente sedere al fianco di Inzaghi.

Alle 20.45 la Lazio reduce dal successo sull’Atalanta sarà di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra i neroverdi è recuperato Bajrami ma tutti aspettano i colpi del solito Berardi. Noi puntiamo anche su Pinamonti e per sorprendere diciamo Erlic. In casa Lazio invece, premesso che Immobile forse giocherà soltanto uno spezzone, diamo fiducia a Castellanos, ottimo contro gli orobici, e crediamo al primo squillo da tre per Felipe Anderson. Chances anche per Guendouzi e Pedro che certamente subentrerà nella ripresa viste anche le non perfette condizioni di Zaccagni.

Domenica si pranza con la Roma; in serata il big match Milan-Juventus

Domenica all’ora di pranzo il Monza sarà ospite della Roma sempre alle prese con una lista infortunati particolarmente fitta. Assenti certi Dybala e Pellegrini con Smalling e soprattutto Llorente che tenteranno il recupero in extremis. Chiaramente va schierata la coppia formata da Lukaku, implacabile finora, e Belotti che in questa stagione si sta muovendo molto positivamente. Aggiungiamo Paredes, reduce da un doppio assist, e Bove che ha dimostrato in passato di possedere una certa confidenza con la porta avversaria. Nel Monza conferme per Colpani e Pessina ma chances di rilievo anche per Colombo e Ciurria. Nonostante lo straordinario campionato fin qui disputato daremmo invece un turno di riposo a Di Gregorio.

Alle 15.00 due partite: Bologna – Frosinone, scontro tra rivelazioni, e Salernitana – Cagliari, primo vero confronto diretto in chiave salvezza. Ferguson, Zirkzee e naturalmente Orsolini da mettere in campo nei felsinei; Mazzitelli, Soulè e Cheddira nei gialloblù. Puntate a sorpresa per Beukama e Oyono.

Nella “nuova” Salernitana di Pippo Inzaghi non possiamo rinunciare a Dia e Candreva mentre nei sardi saranno il ristabilito Luvumbo e Petagna a cercare ripetutamente la rete. Nomi fuori dai radar Mazzocchi e Makoumbou. Nonostante i pesanti passivi delle giornate precedenti sia Ochoa sia Scuffet potrebbero riservare positive sorprese per chi avesse il coraggio di puntare su di loro.

Alle 18.00 bella partita tra Atalanta e Genoa. Nei padroni di casa sarà titolare Carnesecchi in porta mentre in attacco Scamacca dovrebbe essere affiancato da Lookman. Oltre al centravanti romano puntiamo però su De Ketelaere e Ruggeri. Nel Genoa Retegui non della partita quindi cauteliamoci con Gudmunsson e Malinovskyi. Occhio a Leali che sostituirà lo squalificato Martinez tra i pali.

Il posticipo serale offrirà il piatto forte della giornata: Milan – Juventus! Dopo Maignan si è infortunato pure Sportiello, quindi esordio stagionale per Mirante che dovrà dimostrare di non aver accumulato troppa ruggine in questi mesi di panchina. Fiducia per Giroud, Leao e Pulisic, mentre a sorpresa spariamo il nome di Florenzi che sostituirà Hernandez. Anche la Juventus presenterà diverse assenze e giocatori non al meglio; se tornerà dall’inizio daremmo la nostra fiducia a Vlahovic ma anche a Rabiot e Kostic. Il nome nuovo in termine di bonus potrebbe essere Miretti.

Si chiude lunedì col derby Fiorentina-Empoli

Si chiuderà lunedì con Udinese – Lecce e Fiorentina – Empoli. Nei bianconeri potrebbe ritrovare il gol Lucca ma chissà che non possa essere la volta buona anche per Thauvin; teniamo sempre in grande considerazione Samardzic e tra gli insospettabili inseriamo Perez ed il portiere Silvestri. Nel Lecce fiducia a Strefezza, Rafia e Krstovic. Un occhio di riguardo per Baschirotto. Chiudiamo col derby toscano: la Fiorentina in grande spolvero conterà ancora sulla straordinaria vena di Bonavetura e Nico Gomzalez ai quali aggiungiamo Brekalo e Milenkovic. Nell’Empoli con Baldanzi un po’ acciaccato puntiamo decisi su Marin e Caputo. Considerando le difficoltà offensive degli ospiti si potrebbe dare un’opportunità anche a Terracciano.